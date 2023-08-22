【全程字幕】喊下架國民黨！徐耀昌退黨再狠批侯友宜四罪狀 朱立倫：必須嚴正按黨紀處理 @ChinaTimes ​

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22）日凌晨宣布退出國民黨，引發各界熱議。對此，國民黨主席朱立倫表示，任何人只要違反黨紀，都必須嚴正處理，至於徐耀昌點出新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的四大罪狀，朱則認為，現在的重點應該是下架民進黨，而非過去那些小恩小怨。

朱立倫今日稍早受訪，被問及徐耀昌退黨相關話題時指出，自己跟徐是老朋友、好朋友，對此感到相當不捨和遺憾，但國民黨是屬於全體黨員、支持者的大家庭，任何人違反黨紀，考紀會都必須嚴正處理。

而徐耀昌在聲明中提及侯友宜的四大罪狀，包括黨內同志不認同、在韓國瑜選總統時冷眼旁觀、在百場公投中拋棄國民黨、竊取黨的權力卻不肯付出分毫，朱立倫回應，侯是獲得全體黨代表一致同意被徵召為黨提名人，其民調也是當時黨內初選最高的，所有縣市長、立委都共同支持他。

「今天大家正在團結一致、團結努力，過程當中，小恩小怨跟過去這些都不是重點。」朱立倫強調，真正的重點是大家都在為了中華民國、兩岸和平及公平正義，必須下架民進黨，要團結努力確保台灣安全。