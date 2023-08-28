鴻海創辦人郭台銘今(28)日宣布參選總統，在政壇投下震撼彈；國民黨主席朱立倫今晚表示，第一時間得知郭宣布參選後，感到非常遺憾，「我想今天民進黨到處在放鞭炮，且聽說今晚很多餐廳都訂滿了」，民進黨人都在慶祝，且準備全力幫忙聯署，任何親痛仇快的事都不要再做，對藍營人士來說今天是「憂鬱周一（Monday Blue ）」，大家心情很差。

朱立倫呼籲黨內團結，堅定支持國民黨總統參選人侯友宜，團結堅定所有力量以及決心絕不改變，過程當中要化解所有的爭議，不能讓民進黨躺著選，也不能親痛仇快，這是大家共同的決心。

對於郭台銘不守承諾、破壞團結，未來是否會使藍營的整合更加不利；朱立倫則直言黨中央一直都努力做整合工作，但今天大家都覺得很難過，這是親痛仇快，還是希望把所有的爭議化解，盼放下自我、放下小我，如果永遠只有自我，就永遠無法成就大局。

朱立倫指出，就連民進黨的朋友都調侃說「為什麼要讓賴躺著選呢？」，為什麼要讓民進黨人都在慶祝，台灣真正的主流民意是要下架民進黨、是大家能夠團結一致，更不希望為了小我破壞大我，更不能為了自我妨礙大局，這個決心是絕不改變。

被問及後續朱立倫是否會持續與郭協商，朱立倫則沒說死，強調「無論兩兩、三人溝通都是好事」，國民黨跟民眾黨也是保持長期聯繫，不做親痛仇快的事情，是自己跟民眾黨主席柯文哲的共識，也希望秉持這樣的原則，否則都是只有自我，造成親痛仇快，才是真正傷害大局。

朱立倫也提醒，現已沒有模糊的空間，從現在開始就很清楚，黨紀是非常嚴肅的，若後續有人幫郭站台，「我們會嚴肅的來處理」。