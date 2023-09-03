國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思自巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批政府謀財又害命。農業部長陳吉仲強調，進口雞蛋絕對嚴格把關，徐的說法不專業、不是事實，若惡意抹黑扭曲將提告。徐巧芯回應，歡迎陳吉仲來告，不要只是嘴上說說，陳吉仲才不專業，才該下台。

徐巧芯痛批，「他（陳吉仲）才不專業，他才該下台，他才是那個說了多少次要下台，淚眼汪汪、哭成那樣，現在不僅沒下台，還高升農業部部長。」超思不僅資本額僅50萬元，負責人更只出資1000元，卻能拿到上億元的採購案，農業部至今解釋不清。

她質疑，超思進口雞蛋只是逐批查驗並非逐顆，若有問題的雞蛋流入市面，最多只是賠完資本額50萬元，根本對於食安無法負責。「食品安全更重要，你（陳吉仲）生什麼氣，人民比你更生氣。」

媒體追問，農業部今日下午夠將新聞稿聲明，沒有續訂巴西雞蛋，是因雞蛋專案進口的所有訂單會視國內雞蛋供需及國內安全庫存量而定。徐巧芯炮轟，農業部在發現巴西雞蛋有問題後才自進口名單剔除，民進黨很喜歡明明知道答案，還要玩弄文字遊戲欺騙社會，歡迎陳吉仲來告，不要只是嘴上說說。

她大酸，陳吉仲要滅火很簡單，只要公布與超思的合約、採購價格及有無違約條款即可，但陳吉仲為什麼不做，還是不敢做？難道也要和高端疫苗採購合約一樣，封存30年？