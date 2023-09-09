台北市中山區大直街「基泰大直」工地發生重大工安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。國民黨主席朱立倫今出席國民黨「中央全國青年助講團」成立記者會時，被問到是否擔心綠營卯起來打大直工安事故，恐壓過近期超思公司進口雞蛋的爭議？朱立倫回應，超思進口雞蛋疑案要被壓過很難，因為牽涉每個人的生活與荷包，相信民進黨不能躲避。

朱立倫說，任何工安事故絕不容許，相信台北市長蔣萬安、副市長李四川會處理得非常好，國民黨民代也會強力監督，但民進黨想透過此一事故，躲避超思進口雞蛋疑案、弊案，是很難的。

朱立倫表示，每位媽媽都要買蛋，每一個人都要吃蛋，當大家聽到一顆雞蛋要補貼32元，很多媽媽都說，乾脆每顆雞蛋補貼10元就好，一顆雞蛋政府要補貼32元，而且是利用公帑，民眾可不可以接受？而一家2月成立、資本額50萬元的公司可以獲得政府補助1、2億元，這是所有媽媽與家庭主婦都不能接受的。

朱立倫強調，因為這牽涉每一個人的生活與民眾荷包，相信關注度不是民進黨可以躲避的，他昨天很訝異，行政院副院長鄭文燦不是口才伶俐嗎？應該可以解釋得很清楚，但昨天鄭卻愈講愈花，大家都聽不懂。

朱立倫也指出，就連民進黨的朋友也都說，農業部長陳吉仲在講什麼？他呼籲綠營民代不要再閃躲，應該站出來發揮監督力量，代表媽媽與民眾發聲。