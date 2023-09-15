超思引起的進口蛋風暴仍未平息，台農蛋品日前承認自巴西進口雞蛋「誤標效期」已全面下架，而台農蛋品負責人涂萬財也踢爆，先前超思進口雞蛋爭議時，是農業部要他出面力挺超思，爭議連環爆。資深媒體人李艷秋今(15日)在臉書以支「持陳吉仲繼續『玩蛋』為題發文，指出雞蛋危機每日一爆，農業部長陳吉仲每日一打臉，要他下台的聲量越來越高，「但是，拜託，讓他留著吧」、「等著看他如何處理堆積如山的庫存，等著看他如何拖垮總統蔡英文和民進黨總統參選人賴清德」。

針對近期的進口蛋爭議，李艷秋今在臉書舉出5個例子，包含大家都質疑超思50萬資本，可以買8000萬顆雞蛋？但她認為超思其實就是「超前思考、超前部署」的意思，以後我們就有經驗搞一人公司，50萬資本，買8000萬枚飛彈，至於巴西蛋被發現有效期延長了一個月，農業部解釋因為蛋有噴油蠟，就像手機包膜，保存期就可以拉長。這是多麼神奇的科技啊。

至於外界要陳吉仲下台的聲浪，李艷秋更說，拜託，讓他留著吧！我們要等著看他如何處理泰國蛋、澳洲蛋，等著他告訴我們壞蛋都流向哪了？等著他拿出跟蛋商的合約，等著看他把我們的錢補貼了誰？等著看他如何處理堆積如山的庫存，等著看他如何拖垮蔡英文和賴清德。

李艷秋直言，「我們不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』，他跟那些藍白粉不一樣，他是為台灣做事的人。部長，加油！我們對你有信心，你可以的！」