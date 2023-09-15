勤業眾信解除與民眾黨終止委任關係，卻引爆民眾黨與民進黨互批抹黑、潑髒水；民進黨發言人張志豪表示，民眾黨一再故技重施，是廉價抹黑，民眾黨應該自我檢討，不要一再把民進黨當成政治提款機。

民眾黨昨天指控抹黑民進黨，說勤業眾信受到內外夾殺的壓力，更批評活在綠色恐怖的時代，遭民進黨反擊；民眾黨今再指，民進黨發言人張志豪要民眾黨主席柯文哲道歉，但一開始造謠、潑髒水的就是張志豪，要不要道歉？

張志豪今表示，民眾黨一再故技重施，是廉價抹黑，因為勤業眾信的聲明看起來很清楚，難道是民眾黨的閱讀能力有問題。選舉應該是將自己想主張的國家未來方向講給大家聽，而非把不同想法的人或政黨團體都惡意貼上標籤，連帶扭曲抹黑，製造仇恨也造成社會裂解。

張志豪說，民眾黨昨天晚間再遭勤業眾信聲明打臉，強調「終止委任服務主要因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素。」

他表示，歸咎原因根本是柯文哲主席自己超譯並誇大合約內容，想把責任外包，相關言論嚇跑勤業眾信，甚至許多人認為根本是民眾堂黑幫勢力強大，才趕走國際外部評議機制。民眾黨應該自我檢討，不要一再把民進黨當成政治提款機。