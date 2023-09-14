超思蛋疑雲多，從超思公司本身能力、背景、進口流程，到被爆出「保存期超過四個月」竟還能賣後，12日由台農蛋品宣布全面下架。相關爭議是否有釐清？還有黑幕沒揭開嗎？《中時新聞網》綜合蔡政府至相關人馬的說明，整理出「超思蛋」相關疑雲，讓讀者評評理！

《中國時報》8日列出農業部專案進口雞蛋尚未回答的六大疑點，惟不只如此，相關問題仍持續爆發。《中時新聞網》最新整理出包括政院副院長鄭文燦8日接受專訪，及多位蔡政府官員至今回應、動作，整理出QA一次看，可發現許多地方解釋不清。

Q：忍無可忍！台農蛋品董座涂萬財慘揹農業部「超思蛋」黑鍋？

台農蛋品12日因洗選巴西蛋的有效日期從9月24日，誤標示為10月5日，遭食藥署認定違反食品衛生安全法。涂萬財也在新聞畫面中，為巴西蛋品標示不符道歉，坦承是他的疏失。但沒想到涂萬財13日卻改口爆出，「認錯影片是農業部要我講的」、「是農業部要我把事情擔下來」，幫超思說話也是農業部要他出面「幫忙證實」，為何涂萬財會突然改口？

A：農業部次長陳駿季14日出席行政院會後表示，他非常訝異業者受訪說自己是被強迫或說謊，同時陳駿季更強調，「農業部絕不會讓業者揹黑鍋和說謊，標錯一切依法處置」。（但並無針對涂萬財爆出的部分做進一步解釋）

涂萬財則是14日受訪時再度修正說法，強調「農業部是說就下架，來跟消費者說個對不起，建議啦！並不是說他叫我這樣做，那是一個建議！」

Q：國民黨立委賴士葆質疑，巴西海關統計4月至6月份出口雞蛋到台灣的數量為5210公噸，但我國海關統計8月底前總共進口5372公噸，農業部對外公布數字卻只有4800公噸，農業部說法與我國海關的數字相差572公噸，他質疑，除了超思公司，到底還有誰在進口巴西雞蛋？

A：農業部次長陳駿季回應，農業部對於專案進口的雞蛋，重量跟雞蛋數都會換算，他強調，這些都會對應到財政部關務署的數據，巴西進口雞蛋每顆重量在54公克到66公克之間，以平均值60公克計算，乘以進口8814萬顆，就得到接近財政部關務署的5372公噸左右的數據。（但並無針對除了超思公司，到底還有誰在進口巴西雞蛋進行解釋）

Q：巴西蛋保存期超過4個月竟能上架？

「Lin bay好油」版主林裕紘日前爆料，農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，這些都有圖為證，為什麼這些進口雞蛋的保存期能超過4個月？

A：台農蛋品說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，因每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但這批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，已主動全面回收下架。

Q：超思到底是不是1人公司？

A：農業部畜牧司長張經緯說「絕對不是」，強調它與知名蛋業者吳記蛋品有親屬關係脈絡，並說超思過去是透過其他貿易商辦理進口，但去年9月因為覺得代辦進口須有專業的人及資本，才成立超思公司。（可是，吳記蛋品董座後來接受媒體採訪說，與超思負責人僅有親屬關係但業務完全無關。至於超思若非1人公司，那是多少人規模的公司？ )

Q：超思執行專案進口自2023年3月1日開始，但3月2日仍是歇業狀態？

A：.........

Q：中央畜產會稱所簽合約為代收轉付，但超思卻先墊付款項，末依約辦理？

A：農業部次長陳駿季7日表示，代收轉付是國際間常有的貿易形式，不過這次所有貨款都是超思自己先墊付，包含關稅、營業稅等。中央畜產會也說，雖然與超思的合約是以「代收轉付」方式簽約，但實際上超思全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項。（......）。

Q：中央畜產會可向農業金庫借貸，但遭疑未提供十足擔保？

A：農業金融署表示，本案係經農業部認定係為維穩國內雞蛋產銷之貸款，屬農業金庫法定任務範圍。全國農業金庫辦理本項貸款悉依徵授信原則及內部規章辦理，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，相關核貸過程並無不法。（自己說合法....）

Q：差價吸收經費來源改由農業金庫借款，恐觸犯《銀行法》？

A：農業金庫4日強調，依據《銀行法》規定須保密，故不方便說明。（....)

Q：過去從未進口的巴西蛋，卻在短時間符合防檢疫條件輸入？

A：依農業部防檢署4日表示，公告可核准雞蛋進口的國家，須符合來源牧場28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗之條件，巴西符合。鄭文燦則說，巴西在6月前沒發生禽流感，超思最後一批蛋是5月20幾號從農場出來，5月31日裝櫃從港出發，「巴西蛋」是禽流感疫情前進口的。（牧場名能說嗎？）

Q1：超思資本額僅50萬元，卻有能力墊付上億款項？

A：鄭文燦表示「資本額不是重點」，而是財務能力、調度能力、找蛋源的能力、安排進口流程的能力等，並指超思有此能力。（懂？）