台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧到北檢告農業部長陳吉仲圖利（陳志賢攝）

進口蛋價爭議！陳吉仲慘了 護航超思挨告圖利罪（陳志賢攝）

【全程字幕】超思進口蛋爭議！揭農業部陳吉仲開告2貓膩 徐巧芯：我笑你不敢 @ChinaTimes

超思公司採購巴西雞蛋爭議不斷，台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧認為農業部的合約載明超思是「代收轉付」方式付款，超思如同「Ubereat」代送般，不花一毛錢，就可賺取8％服務費，中央畜產會有違反《政府採購法》之虞，質疑農業部長陳吉仲護航超思公司涉嫌圖利，7日到台北地檢署告發陳吉仲涉嫌《貪汙治罪條例》圖利罪，請求檢察官速查嚴辦，讓國人得知真相。

徐巧芯說，陳吉仲昨天對她提起民事訴訟，請求回復名譽，陳吉仲不敢告她刑事誹謗罪，因為陳知道檢察官不起訴。

游淑慧說，農業部昨天的記者會未揭露進口巴西雞蛋的牧場，是否擔心公布後民眾會從產地查出雞蛋會有問題。

游淑慧說，超思的負責人秦語喬是位退休10餘年的婦人，卻能承攬這件進口雞蛋案令人懷疑，而且採購國外蛋，需要食藥署核准，為何超思一度歇業，卻在228連假後申請復業並立即取得採購合約，是否有人將食藥署、農業部的文件外洩給超思。

游認為，超思如同「Ubereat」代送般，不花一毛錢，錢是畜產會支付，由畜產會負擔進口的相關風險，且採購案未經公開招標，有違反《政府採購法》之虞。

張斯綱說，農業部昨天記者會拿不出超思進口雞蛋的實績證明，農業部「超扯」、超思「超爽」。

他說，陳吉仲開記者會護航超思，終於公布採購合約，結果不公布還好，一公布簡直不可思議，超思到底是什麼皇親國戚，讓陳吉仲甘心簽下這種不平等條約？

依據合約關於採購貨款，超思只要拿到巴西雞蛋供應方開立的「報價文件」，就能向中央畜產會請款，超思只是「代收轉付」，若是匯率變動，就再請款。

合約也載明報關作業，超思也能自行委任報關報驗業者，同樣只要拿到報關報驗業者開立的「報價文件」，就能向畜產會請款。最扯的是超思進口的巴西雞蛋若是品質出問題，不符規格需要辦理退換貨，衍生的相關費用，巴西雞蛋供應商竟然還能「開立報價文件請款」！

張認為，依照合約，超思拿到報價單就能請款，哪裡需要代墊款項？根本白賺每筆8趴服務手續費。陳吉仲卻在記者會上公然聲稱超思進口的雞蛋，「驗收」才請款，說三櫃不合格的巴西雞蛋，是廠商吸收。但陳吉仲簽的合約，狠狠打臉陳吉仲開的記者會，不是合約造假，就是記者會說謊。

徐巧芯3人到北檢提告時，還發生一段插曲，基進黨發言人拿著鏡子到現場向徐嗆聲，針對徐先前在臉書PO文指「超思進口的蛋抽查檢出有毒物質，有致癌疑慮，批評蔡政府『謀財又害命』」造謠一事，要徐照鏡子並道歉，雙方一度發生口角。徐巧芯反嗆如果這些檢出物質無害，可以請賴清德及民進黨修法，讓這些物質合法化。