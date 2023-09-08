50萬元資本額的「超思」進口巴西雞蛋爭議持續延燒，超思也發布聲明回應外界質疑，但諸多疑點仍待解釋。台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧指出，超思負責人秦語喬至今沒有露面親自面對大眾，據她推算，秦語喬大約已經70歲，而超思曾停業時幾年，突然復業就成國際貿易大亨，「銀髮創業」真的很神奇。

游淑慧8日在政論節目《國民大會》表示，超思發了幾次聲明，負責人秦語喬也接受過幾次專訪，但「到底有誰看過超思的負責人？到底有誰看過秦語喬長什麼樣子？」知道她的年紀或是看過秦直接出來面對大眾？她也說，有問過一輪記者，都沒有看過。

游淑慧表示，按照秦語喬的年齡推算，「大概70歲左右吧」，中間公司停業十幾年，突然復出就變成國際貿易大亨，而外界也質疑說，為甚麼停業十幾年，突然復業就拿到這筆大單，「真的太神奇，該教大家怎麼創業，尤其是銀髮創業」。

國民黨立委鄭麗文8日也在臉書發文提及，農業部長陳吉仲稱超思僅賺3800萬，「黨的殷實商人隨隨便便就可以賺3800萬很正常？有多少年輕人一輩子賺不到3800萬？資本額50萬的公司，短短3個月獲利3800萬？這麼高的投報率，只有撒幣的政府和殷實商人一起才有哦？」

游淑慧也提到疫區問題，若是從中國大陸或其他疫區回台，肉類是完全不能帶入台灣，不會去區分是哪個省分、哪個養豬場的肉，「整個大陸都是疫區」，但為甚麼巴西有禽流感，卻是落實到個別的牧場？若是因為缺蛋那也可以，但至少要告訴國人是巴西哪一個牧場，但農業部公布的報價單等資料，都把牧場名稱模糊化，不敢讓人知道這批蛋是出自哪個牧場，因為知道是哪個牧場，就能查出老闆是誰、是誰給台灣這批蛋。

游淑慧也提到，農產專家「Linbay好油」林裕紘有提醒她，超思進口的雞蛋，巴西離岸價格和到台灣的到岸價格，中間價差太大，運費沒有這麼大，從事進出口貿易的人都知道，一個貨櫃約2000、3000美金的行情價，難道超思的雞蛋是坐豪華郵輪來的嗎？