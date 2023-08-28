侯友宜今天下午2點左右現身重愛幼兒園，小朋友看到侯友宜到訪，高喊「侯爺爺好」，期間侯友宜陪小朋友在廣場體適能，還到室內玩積木、蓋城堡。（吳建輝攝）

侯友宜表示，國內新生兒數再創新低，他認為國家要負責，包括津貼、社宅、公托等俱全，不要讓成家育兒成為年輕人的夢魘。（吳建輝攝）

侯友宜被問到小朋友是不是比大人還守信用，他笑而不語。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天炫風訪彰，下午現身田中重愛幼兒園與小朋友蓋積木、體適能，短暫互動讓侯忘卻選舉煩惱，好心情全寫在臉上；侯友宜表示，國內新生兒數再創新低，他認為國家要負責，包括津貼、社宅、公托等俱全，不要讓成家育兒成為年輕人的夢魘。

侯友宜今天下午2點左右現身重愛幼兒園，小朋友看到侯友宜到訪，高喊「侯爺爺好」，期間侯友宜陪小朋友在廣場體適能，還到室內玩積木、蓋城堡，侯友宜被問到小朋友是不是比大人還守信用，他笑而不語。

侯友宜表示，去年國內的新生兒數僅有13萬多，創下歷史新低，今年的1到7月跟去年同期相比，也少了1.5％，可以看到我們台灣少子化的問題越來越嚴重，預估今年會創下歷史新低，強調少子化問題大家要有共識一同解決。

侯友宜舉例，過去新北市一直在推動公共托育，包括保母、公共托育、準公共托育，以新北市來講，公共托育有121家，包括家外托育、公共托育等整個收托比例達42％，超過全世界OECD的標準，尤其新北公共托育名額報名搶手，包括品質、設備、設施及環境都是最優秀。

侯友宜強調，不僅公共托育要重視，包括幼兒園我們也要重視，除了津貼的補助外，最重要的是社會住宅的系統一定要進來，讓年輕人敢生敢養，是國家要負起的責任，讓這些負擔不要成為年輕人成家養育小孩的夢魘，我們要大力協助我們的年輕朋友，讓他們敢生敢養。