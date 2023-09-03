教育部今天表示，今年各直轄市、縣市政府推薦參加「112年度教學卓越獎」的幼兒園中，25所進入複選，經過7月中旬進行複選方案評選，有9所幼兒園入圍金、銀質獎名單，將於11月17日在國立中正大學進行頒獎。

入圍教學卓越獎團隊分別為：新北市立深坑國小附幼、台北市立華江國小附幼、桃園市立八德幼兒園、桃園市桃捷非營利幼兒園、嘉義市立幸福幼兒園、台北市私立真心蒙特梭利幼兒園、新北市立鶯歌幼兒園、台南市立隆田國小附幼、台北市立泉源實小附幼。

桃園市桃捷非營利幼兒園以「成為一個幸福有光的永續學習者」為願景，連結在地需求與幸福理念等內外部資源，累積家家共學的能量，進而發展出「LINK」創新教學模式，與孩子透過「L從生活出發→I興趣中探索→N情感裡滋養→K 讓行動永續」，從生活中發現興趣，進而創造永續的實踐力。

台北市立泉源實小附幼則是運用其位處於國家公園的特色，以大自然作為引發孩子學習的動機，藉由沈浸在自然環境而開展一連串主動探索的過程，進而發展興趣、開擴視野、深化在地認同與對大地的尊重。

教育部國教署表示，這9所幼兒園入圍教學卓越獎的團隊各有特色，將於11月17日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。