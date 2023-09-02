嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一向重視性別平等議題，今受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一向重視性別平等議題，今受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐。（嘉義家扶中心提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名字長達16個字，嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一向重視性別平等議題，今（2）受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，「最胸議員」化身顏姐姐，和小朋友一起共讀繪本。

「茉莉閱讀苗圃」推廣親子互動及親子閱讀的活動，顏姐姐今天招牌爆乳裝不見了，一身清新洋裝向小朋友講述故事繪本《我的家人超級棒》，透過繪本，顏姐姐員帶領小朋友看到每個家人有不同的任務，事後顏姐姐在臉書分享，原本擔心繪本主題太簡單，卻在和小朋友對談的過程中，發現其實還有很多對話討論的空間

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節說，透過繪本，帶孩子了解到，其實每個人都有無限的可能性，不應該因為性別而限制了自己或他人，這世上每個人的樣態都不同，我們毋需批判，需要更多的是尊重。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節說，共讀共學是增進親子感情非常好的一種方式，現在的繪本教育面向多元，有些家長們難以啟齒的話題，例如：性教育、性別平等、身體自主權建立，都可以藉由共讀繪本的方式，讓家長和小朋友一同成長進步，進一步提到嘉義家扶有1萬多本藏書，包括她小時候最愛看的「寰海探奇」。

說故事活動結束後，緊接著安排親子手作多肉植物組盆的活動，邀請貓頭鷹露營生活館多肉講師，透過多肉植物組盆，讓親子培養正向互動的機會。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，中心結合茉莉二手書店閱讀苗圃推廣計畫，共同為親子共讀與互動盡一份心力。一系列的親子活動都十分歡迎嘉義地區的民眾們一同來參與，辦理借書證借書，期望透過茉莉閱讀推廣計畫，讓家庭有更良好的親子互動。