日本眾議員秋本真利涉嫌收受風力發電公司約6000萬日圓（約新台幣1323萬元）的賄賂，今天被東京地檢特搜部以涉嫌觸犯「受託收賄罪」逮捕。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，根據東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）調查，「日本風力開發公司」有意跨足青森縣陸奧灣、秋田縣海域等離岸風力發電事業。

秋本疑似於2019年起接受「日本風力開發公司」前社長塚脇正幸多次委託，要秋本在國會質詢時提出對「日本風力開發公司」有利的詢問。

而秋本2019年2月在國會質詢時，以因影響防衛相關設施為由，要求不要對青森縣沿海海域實施過度限制。

此外，「日本風力開發公司」投標秋田縣沿海的風力發電事業失敗後，秋本2022年2月在國會質詢時，重複要求修改投標的標準。

而「日本風力開發公司」前社長塚脇正幸，疑似為了回報秋本，2019年3月以註冊個人賽馬馬主的名義暫借秋本約3000萬日圓。2021年秋天至2023年6月，以共同設立賽馬馬主組合的名義，提供秋本約3000萬日圓資金。

東京地檢特搜部經過調查，判斷這些質詢內容為塚脇請託的事項，而秋本收受的高額資金疑似是相應的回報，以涉嫌觸犯「受託收賄罪」逮捕秋本。

而塚脇面對檢方調查承認行賄，並稱這些錢是秋本在國會質詢時的謝禮，並被東京地檢特搜部持續調查。

而秋本則透露「自己也有負擔設立賽馬馬主組合的部分費用，不理解為何設立馬主組合的支出會變成賄賂」。

2023年8月秋本被檢方懷疑收受日本風力開發方面高額賄賂，其辦公室等處已被東京地檢特搜部搜索。

收賄疑雲爆發後，秋本8月已請辭外務政務官一職，並退出自民黨。

日本刑法中的「受託收賄罪」，指公務員接受跟自己相關職務的特定請託，並收受作為回報的賄賂。法定刑為7年以下徒刑，比「單純賄賂罪」的法定刑5年徒刑以下更重。