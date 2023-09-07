桃園市政府舉辦世界客家博覽會，8日起一連3天將在陽光劇場舉辦8場次大型客家親子劇《雨馬》。（桃市客家局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市政府舉辦世界客家博覽會，位於機場捷運A17站的陽光劇場，8日起一連3天舉辦8場次大型客家親子劇《雨馬》，結合歌舞、特技、火舞特效展演方式，將帶領親子透過欣賞有趣的演出，進而認識與學習客家語言與文化。

《雨馬》改編自國內知名作家小野的繪本故事，並在劇情中融入客家先民智慧，如餘甘子（油甘）、藍染、花布、客家歌謠等元素，打造出全台最大型的機械行動藝術裝置「雨馬」，身披繁花與彩虹的色彩，在劇情中在雨後現身帶來祝福，象徵客家溫柔而堅定的力量。

客家局長林昭賢表示，《雨馬》是客家委員會與紙風車劇團共同推出的大型客家親子劇，這次在世界客家博覽會活動期間，特別邀請深受小朋友喜愛的風車劇團，帶來豐富的視覺及聽覺饗宴。故事從「歡猴島」出發，由主角帶領現場的大小朋友一起尋找拯救族人們的雨馬，透過參與者所傳遞出的堅強、溫柔與勇敢，最後順利化解所有危機，成功拯救歡猴島。

演出8日起至10日共計3天8場次，包含8日晚間6點及7點半，9日、10日則為下午4點、晚間6點及7點半，每場次30分鐘的戶外精華版演出，演出採免費入場，活動現場加入紙風車的官方LINE，還能獲得專屬雨馬貼紙，也歡迎各界踴躍前往參觀世界客家博覽會。