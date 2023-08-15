2023世界客家博覽會已於今(112)年8月11日盛大開展，為期66天一路展至10月15日，共有2大主展館：世界館與臺灣館，以及8大副展館及17個衛星展區。以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，展現客家族群因應在地環境，而發展出不同特色的客家文化，同時也有主題市集、大型地景裝置藝術與客家美食饗宴等，提供遊客深度體驗客家食衣住行育樂多元面貌的機會。

精彩活動不只在白天，展覽期間臺灣館晚上更熱鬧！臺灣館外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，為民眾帶來耳目一新的客家文化聲光視覺饗宴，邀請全臺與全世界的朋友一同來桃園，迎接熱鬧好玩、寓教於樂的世界客家博覽會。

超夯裸視3Ｄ光雕 投影揉和客家文化元素 打造美拍新熱點

臺灣館光雕全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，引入客家文化內涵，展現世界級的藝術饗宴。光雕節目內容以8分鐘《回庄》精彩主秀、8支不同的客家元素光雕秀，以及充滿科技現代感設計的循環秀所組成。其中主秀邀請世界獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，用電影敘事手法與配樂營造觀眾情感共鳴。

世客博人文地景區周邊有藝術光環境廊道、地景裝置等。(桃園市政府提供)

裸視3D的觀影體驗活用本次展演載體「桃園會展中心L型外牆」，道出在外打拚的客家子弟，被來自家鄉窩心客語關心訊息，喚起的思鄉之情，帶領觀眾跟著主角感受客家的溫暖與親切，此次畫面中出現許多臺灣街景與元素，搭配輕快客家特色音樂，希望讓觀者更能投入其中。

此外，8支短影片光雕秀《客庄記事》，也充分利用建築形體特色，規劃具空間性的畫面，並著重強調畫面張力，藉由8支不同客家特色的主題，傳達教育與文化傳承的意義。循環秀則以染色燈、光束燈及雷射，燈光的層層堆疊打造專屬此場域的炫彩效果，搭配氣勢磅礡的音樂音效，直達天際的光束引領目光，讓參展民眾有嶄新的視覺及聽覺感受。

世客博臺灣館展出全臺最大裸視3D投影，展現客家文化特色。(桃園市政府提供)

白天展演 晚上光雕 內容豐富的世客博值得一訪再訪

世界客家博覽會展演內容豐富多元，適合全家大小，除了藝文展演，還能到訪桃客饗樂、串客派對、好客農市、好客等路等市集。夜間除了臺灣館精彩光雕秀，兒童美術館(青埔館)戶外牆面也有《客垠》光雕投影，世客博人文地景區周邊以藝術光環境廊道、地景裝置藝術串聯青塘園及老街溪，延伸至桃園高鐵站附近，引導觀眾參觀走讀，也是夜間遊覽的一大亮點。

2023世界客家博覽會 歡迎不同族群共下來尞

2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。活動推出豐富的客家特色主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演活動，也規劃完善、便利的交通接駁，無論高鐵、桃園機場捷運皆可抵達，也提供主展館至各副展館的4大區外接駁線、中壢火車站假日接駁線與每日營運的青埔主展區內接駁線；世客博於8月11日正式開展，歡迎國內外所有族群及旅客一起來桃園認識客家多元文化與特色。

更多活動詳細資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站及臉書官方粉絲專頁。官方網站：https://www.hakkaexpo2023.tw/ 。臉書官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/

2023世界客家博覽會 臺灣館光雕投影秀

．展出時間：即日起至10月15日

平日(週一至週四) 19:00-21:00

假日(週五至週日及國定假日) 19:00-21:30

．最佳觀賞位置：世界館戶外景觀區(桃園市中壢區領航北路一段)

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