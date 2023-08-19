國民黨總統參選人侯友宜近期頻跑客家活動，19日上午出席台北市中原客家崇正會70周年慶，致詞時說用客家話說，「大家好，我是侯友宜」。侯友宜說，全台灣客家人占全國人數5分之1，客家精神是勤儉樸實硬頸精神，正直正派走正道，走的是公平正義，他也會發揮客家硬頸精神，知死必勇，把社會公義找回來。

侯友宜表示，全台灣客家人占全國人數5分之1，到處都有客家鄉親，是台灣生命最重要的中流砥柱，向前走的力量。不是只有雙北重視，全台都應重視客家文化，發揚客家精神。

侯友宜說，前幾天他去義民廟，去向義民爺拜拜，因為崇正會主張的就是「崇尚正義」，客家人正派、正直、講求浩然正氣、追求正道，追求公平正義，但是台灣現階段很多人忘了社會公義，因此他要用客家精神，把社會公義找回來。

侯友宜說，他向義民爺報告，祈求這塊土地，客家人的移民敢拚敢衝的硬頸精神，忠義兩個字，就是為國為民，敢拚、幹衝、無畏、無懼，就像侯友宜一樣，「發揮客家精神，知死必勇，用生命守護台灣」，支持讓台灣和平安全。他也會發揮客家靚頸精神，用生命守護台灣，讓台灣平安。