客家委員會「第3屆客家貢獻獎-終身貢獻獎」得主陳運棟為台灣近代客家研究先驅，日前8月2日享耆壽91歲，客委會主委楊長鎮今(14)日於頭份市立殯儀館參加告別式，並頒贈旌揚狀，除感念陳對台灣客家研究的貢獻，也強調要繼續推動陳的志業。

楊長鎮表示，陳運棟一生貢獻良多，他擔任大成高中老師、校長，在中港溪流域及台三線作育英才；其次，陳校長也參與鄉土文史研究運動，推動苗栗縣市非常多重要的地方歷史的文史探討，他也是台灣最早期推動客家研究的學術先進，並在客委會成立時，擔任過4屆的客委會委員。

楊長鎮說，由於陳在客家教育各方面的貢獻，因此也曾獲客委會頒贈客家貢獻獎終身貢獻獎，他的離開是一種損失，但也讓大家知道更應該要煞猛打拚，繼續將這些志業推動下去。

楊長鎮指出，陳運棟博學多聞，著作等身，客家相關著作40餘本，發表文章也多達160餘篇，並於1978年出版《客家人》一書，1989年續出版《台灣的客家人》，接力完整地提出客家人來台後的開拓歷史，成為所有研究客家的學子必備研讀的經典著作，先生也因此被譽為「近代最重要的客家研究先驅」之一。

陳運棟除了參與《三台雜誌》、《客家雜誌》創刊、擔任客家節目「鄉親鄉情」文化講座、捐款推動「還我母語運動」、集資贊助「寶島客家廣播電台」、「大漢之音廣播電台」創立之外，還曾任第2、3屆國民大會代表、客家委員會委員，積極從公、私兩部門來推展客家文化。

楊長鎮表示，陳運棟數十年來投入台灣史與客家文化探討，著述、藏書都極為豐富，畢生獲獎無數，前後得到「客家台灣文化獎」、「傑出台灣文獻獎」、「全球中華文化藝術薪傳獎」、「客家貢獻獎-終身貢獻獎」、「推展本土語言傑出貢獻獎」的肯定。