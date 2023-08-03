世界客家博覽會主展館之一的台灣館，以「扎根與共榮：有客當靚」為主題，一次開箱全台14縣市的客家文化。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會世界館以「光的大劇場」為主軸，設計「序曲－走向世界」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜手前行」4大展區。（蔡明亘攝）

世客博展期66天規畫多元精彩展演活動。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會世界館，以球體投影動畫展現客家在世界的發展旅程。（蔡明亘攝）

世客博台灣館內，各縣市展區有許多互動性或特效聲光的展示。（蔡明亘攝）

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園登場，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，打造全球首次以客家文化為主題的國際級博覽會，青埔2大主場館為世界館與台灣館，分別呈現世界5大洲客家人如何求新求變、台灣14縣市客家文化，帶領觀展者走入客家的世界。

世客博展期66天規畫多元精彩展演活動，主展館世界館以「光的大劇場」為主軸，設計「序曲－走向世界」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜手前行」4大展區。世界館策展人王騰崇分享，盼將沒被記載的生命故事作整體策展，先以球體投影動畫展現客家在世界的發展旅程，再講述各洲客家人口分布，並呈現各國獨特客家風情，客家名人堂則介紹21位具客家血統名人。

客家名人堂中，這些名人遍布新加坡、古巴、模里西斯、祕魯、夏威夷等地，從建國先驅、政治家，到藝文巨擘、商業、學術等各領域的佼佼者，讓大家看見客家人對世界的影響與深遠貢獻。

世界館內最後一處展區打造直徑長達18公尺的互動型竹編科技環形裝置，為全台最大室內裝置藝術，邀多位藝術家花費2周時間現地創作，以鋼索固定呈現半落地、半懸空狀態，民眾可貼近觀賞，並透過掃碼生成影像，自己的姓名會出現在環內，可拍照留念。

世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園登場，打造全球首次以客家文化為主題的國際級博覽會。（蔡明亘攝）

另一主展館台灣館以「扎根與共榮：有客當靚」為主題，一次開箱全台14縣市的客家文化，藉「適應台灣」講述客家族群扎根台灣的生活與文化，再從「豐富台灣」展現客家族群對自身至台灣的貢獻與影響，最後以「共享台灣」集結當代客家族群的自信與創意，呈現台灣客家不同時代的轉變。

世界客家博覽會世界館策展人王騰崇分享，盼將沒被記載的生命故事作整體策展。（蔡明亘攝）

台灣館策展人林鑫保表示，各縣市展區有許多互動性或特效聲光的展示，運用AI科技讓逛展有更深刻五感體驗，透過展覽帶領世界認識台灣各地的客家文化，如何豐富生活、影響社會，感受台灣文化的多元色彩。

世界客家博覽會台灣館策展人林鑫保表示，盼透過展覽帶領世界認識台灣各地的客家文化。（蔡明亘攝）

除世界館與台灣館，還有8大副展館包括兒童美術館、橫山書法藝術館、原住民族文化創意產業園區、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、北區客家會館、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區等，每處都別具特色，值得細細品味。