無殼蝸牛想申請租屋補助，常見房東說要漲房租或甚至要求退租，61歲的阿珠姐就是一例，桃園市政府包租代管業者獲悉親自向房東釋疑，強調愛心房東有多項補助及稅賦優惠，不但讓阿珠姐成功申請到優惠，還讓房東把5間房子全加入包租代管計畫，創造房東、房客雙贏。

61歲阿珠姐從事清潔工作需要久站，腰腿都要長期整健治療，雖已屆退休年齡，為了生活仍每日往返八德、中壢之間工作，也因腰腿不好，所以承租位在中壢中原商圈的公寓2樓，今年5月因緣結識桃園顧家管理顧問柳心心，哽咽提到房東不願讓她申請租金補貼，一旦申請就要漲房租，漲租的話生活負擔又變大，對她經濟將是雪上加霜。

柳心心聞訊，主動和張姓房東見面，逐一說明加入社會住宅包租代管計畫，愛心房東享有多項補助及稅賦優惠，成功遊說張姓房東，不但幫助阿珠姐可以用原房價申請到租金補助，還讓張姓房東把位在桃園、中壢的其他4間出租住宅全部加入桃園市社會住宅包租代管計畫。

桃園市住宅發展處表示，社會住宅包租代管計畫，房東可選擇「包租包管」、「代租代管」2方案，「包租包管」由業者直接承租民間住宅，再轉租給弱勢房客並管理出租住宅，保證房東收租3年，「代租代管」由業者協助房東出租給弱勢房客，並代理房東管理出租住宅。

愛心房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3000元，地價稅減免80％、房屋稅減免50％，另享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬5000元的免稅優惠，鼓勵愛心房東及弱勢房客一同加入，讓房東好租、房客租好，達到房東、房客雙贏。