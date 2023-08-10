租房遇到蟲蟲危機令人崩潰，有民眾月初剛入住出租套房，沒幾天後房內突然出現螞蟻大軍，密密麻麻地在天花板、柱子、地板爬行，甚至還爬上床，讓他只能向房東反應，也分享蟻害畫面，讓不少人驚呼。

一名男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己月初租了7000元的套房，入住幾天後就發現屋內有許多螞蟻在爬，連床上都是螞蟻，急忙找房東來處理，結果對方直接在屋內噴藥除蟲，還說只要噴芳香劑就能繼續睡，讓他大傻眼。

民眾入住租屋處一周，發現屋內出現大批螞蟻，只能找房東前來處理。（圖／翻攝爆怨2公社）

原PO分享屋內慘況後，也引起許多網友熱議，「這螞蟻量讓我起雞皮疙瘩」、「太扯了，撇開殺蟲劑的味道，這樣看了根本完全不敢睡」、「到時蟲沒死，人倒是先中毒」、「這個要找除蟲公司來用才有效」、「租前沒蟲，租後有蟲，這是房東問題還是房客衛生問題呢？」

原PO後續也更新狀況，表示房東同意退租，且退還兩個月押金，透露房間是豬舍改建，非常鄉下的地方，已有朋友幫忙介紹新套房，明天立刻搬家。