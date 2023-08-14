一名女學生日前去看房子，聽到房仲說明整棟房子包括家具都是全新的，馬上心動決定租下來，還覺得很幸運，但入住後清洗洗衣機卻嚇呆，浮出許多青苔，水都是綠色還帶著惡臭，「超像在小琉球浮潛看海星」，但房東仍舊堅持是新的，讓她傻眼。

原PO在Dcard透露，先前房仲幫忙帶她房子，熱情介紹這棟樓都是全新的，所有家具也是全新且一應俱全，她聽到後立即心動決定承租，還開心自己找到如此好的房子，但入住聽友人建議，保險起見在洗衣前先清洗一遍洗衣機內部，沒想到放入清潔劑後，打開蓋子發現眼前畫面太驚人，出現一池綠水，直呼她活到現在從沒見過這種狀況。

原PO貼出照片，房東號稱是全新的洗衣機，竟然洗出青苔及許多髒污，水都是綠的，她傻眼「超像在小琉球浮潛看海星！海星有點太大，重點是很臭！超級臭！」且清洗完之後的洗衣機更臭，根本無法洗衣服。於是她向房東回報，對方仍堅持洗衣機是全新的，不過還是積極找人處理並負擔費用，然而原PO還是好奇，全新的洗衣機會有這麼髒？「其實是二手的我也沒差，就是感覺問題」。

對此，網友紛紛留言：「這說全新的真的睜眼說瞎話，面板都破了，還要騙學生，又髒又破說是全新」、「全新的洗衣機沒沾過水怎麼會長青苔」、「面板破裂、機體有水痕、邊緣發霉，還泡水泡到生青苔，這台都能丟了」、「如果真的是全新的，房東看到這個狀況，還不把賣家電到起飛」。