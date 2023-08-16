112學年度大學分發入學近日公布結果，其中有幾所大學缺額人數多，房市專家Sway在臉書發文指出，包括玄奘、真理、大葉、長榮、康寧、中華等大學恐怕即將不保，附近的學生商圈在開學後，會很有感，他示警房東該準備下車，不然像屏東永達技術學院那樣的鬼城，都會紛紛出現。

Sway透露，他以前唸文化大學時，滿山滿谷的套房雅房，他住的是頂加雅房一學期2萬8000元，不到兩坪的大小，連床都擺不下只能打地舖，天花板是斜的，最低處連人都無法站直，而十戶共用兩衛浴，擁擠而且克難。

Sway無奈表示，年輕人把大部分的錢，都給了趾高氣昂的房東，在這樣的制度下，只會製造更多的剝削者跟被壓榨的一族。

根據大學考試入學分發委員會資料，其中有4所大學缺額比率大於75%，分別是玄奘大學、真理大學、大葉大學以及佛光大學；若綜合所有管道名額計算缺額率，缺額率前3名分別為康寧大學、大葉大學和玄奘大學。