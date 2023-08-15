日本大阪三寶之一的「船貓」，是日本當代藝術家矢延憲司的經典作品，將於19日在屏東車城海口港看海美術館登場，也是矢延在台灣的首次展出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

日本大阪三寶之一的「船貓」，是日本當代藝術家矢延憲司的經典作品，將於19日在屏東車城海口港看海美術館登場，也是矢延在台灣的首次展出。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

看海美術館也特別引進日本官方的扭蛋船貓販售，迷你精緻令人愛不釋手。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

日本大阪三寶之一的「船貓」，是日本當代藝術家矢延憲司的經典作品，將於19日在屏東車城海口港看海美術館登場，也是矢延在台灣的首次展出，為此，他特別帶來3個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，包括高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT （Ultra Muse）」、純白夢幻的「船首像」以及慵懶的「宇宙睡貓」。

屏縣府指出，來自日本大阪的當代藝術家矢延憲司，現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題，他甚至親自前往俄羅斯的車諾比核災廢墟進行考察，所以他的創作總是傳達出對科技未來末日的關心，在日本國內外贏得極高的評價。

縣府表示，「船貓」系列是矢延的代表作，靈感來自於大阪港口城市的特色，船貓又稱「水手貓」，自古以來許多貿易、探險和海軍船隻上常可見到貓咪，牠們除了保護船貨免於老鼠的侵害，同時也陪伴水手渡過海上漫長又寂寞的日子，矢延藉此創造出一個充滿幻想和療癒力量的世界，在這個系列中，貓咪化身為船上的守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞出希望、愛與關懷的信息。

縣府說，矢延在大阪中之島美術館展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、以及安藤忠雄的「青蘋果」，是大阪最著名且最受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪三寶」，此次非常難得來到國境之南展出，也是矢延首次在台灣展覽。

為此，矢延特別帶來3個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，包括高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、純白夢幻的「船首像」以及慵懶的「宇宙睡貓」，現場還將展出矢延的藏家手稿等，作品總價值超過2億日幣。

縣府說，「SHIPʼS CAT in Pingtung 船仔貓屏東展」從19日起展出至11月19日止，由於「船貓」超萌吸睛，看海美術館也特別引進日本官方的扭蛋船貓販售，迷你精緻令人愛不釋手，以及多款台灣展專屬紀念商品，預計將掀起搶購熱潮，展覽館內還有特製「貓掌燒」，歡迎品嚐。