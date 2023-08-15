Uber 今（15）日宣布與中華衛星台南大車隊擴大合作，在台南推出全新「優步小黃」乘車選項。為慶祝優步小黃在台南上線，全台包含基隆、台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄等 9 個城市的民眾搭乘優步小黃，可享限定期間不限次 20 元乘車優惠，Uber App 新用戶還有機會獲價值 150 元的乘車禮。

台南全新推出「優步小黃」乘車選項，將以台南在地跳錶計價、多元支付、科技安全乘車三大特點，帶給民眾更在地化的 Uber 體驗。Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示：「根據 Uber App 大數據 2023 年上半年調查，優步小黃推出至今已成為 Uber 乘車選項當中最受台灣民眾喜愛的第3名，同時也是最受國際旅客喜愛的第2名。為滿足廣大消費者對優步小黃的乘車需求，Uber 很高興有機會與合作車隊擴大合作，無論是台南在地人的日常通勤外出，還是到台南商務差旅、觀光旅遊的國內外乘客，未來都可以根據需求，選擇包含優步小黃在內多達 5 種的乘車選項。」

慶祝優步小黃新城市上線，全台包含基隆、台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、高雄、台南等 9 個城市的民眾搭乘優步小黃，即享限定期間不限次20元乘車優惠。（Uber提供／古明弘台北傳真）

優步小黃新城市上線，Uber同步祭出優惠，Uber App新用戶即日起至9月30日，輸入【TNUBERAUG】首趟行程即享150元乘車優惠，Uber App所有用戶8月每周一至周五，輸入優惠序號【TAXIHOTDAY】，享每日10:00至16:59期間不限次 20 元優步小黃乘車優惠。此外，適逢七夕情人節，Uber 再加碼抽免費 COLD STONE，即日起至8月20日輸入序號【MYCOLDSTONETICKET】完成登錄，並搭乘 3 趟以上的優步小黃，就可以抽限量 COLD STONE 經典冰淇淋雙人套餐。