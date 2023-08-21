台南市議會前議長賴美惠擔任第一屆台南市議員期間，被控找人頭當助理向議會不實請領助理費，涉嫌詐領232萬5200元，近日被台南地檢署依貪汙罪嫌提起公訴，但因已經繳回不法所得，檢方也建請減輕其刑。對此，賴美惠低調表示，「尊重司法」。

據了解，賴美惠原本是國民黨籍，但因2000年總統大選支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍加入民進黨。台南縣市合併升格後，賴美惠除當選第1屆直轄市台南市議員外，還打破原台南縣、市議會的歷史紀錄，成為台南首位女性議長，也是民進黨第一位直轄市議會女議長。

不過，2014年賴美惠參選第2屆台南市議長時，卻因泛綠議員跑票敗給國民黨籍李全教，連任失利。不過，2016年8月30日李全教因涉賄選案被判當選無效確定，賴美惠再度出馬角逐議長，同年10月3日順利當選，10月5日就任。2018年賴美惠宣布退休不再參選議員連任，交棒給兒子李宗翰順利選上議員。

南檢起訴指出，賴美惠曾任第1、2屆市議員，她除請陳姓弟媳負責服務處的帳務，也請後壁區公所吳姓約聘人員吳協助處理服務處事宜。3人找吳女的胞妹及賴美惠胞妹的盧友人充當人頭助理，向議會不實請領助理費。

檢調查出，從2012年1月到2014年底，賴美惠共詐領232萬5200元，相關款項統一由陳支配，多數用來支付服務處的紅白帖等花費。

案經台南市調查處移送台南地檢署偵辦後，全案近日偵結，檢方依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴賴美惠等5人。