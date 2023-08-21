台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，共評選出民進黨10人、國民黨4人、無黨籍1人合計15名優質議員；另有民進黨1人、無黨籍3人合計4名待觀察議員。其中，民進黨的陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、王宣貿及國民黨蔡宗豪等5人，初任議員即獲選優質議員。

根據評鑑結果，優質議員有無黨籍穎艾達利；國民黨蔡育輝、林美燕、林燕祝、蔡宗豪；民進黨陳怡珍、陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、李宗翰、李啓維、陳碧玉、沈家鳳、王宣貿、李偉智。至於待觀察議員則有民進黨郭清華；無黨李文俊、張世賢、郭信良。

議會觀察聯盟指出，此次評鑑辦法以量化為主、質性為輔的方式進行評鑑，各占65％與35％，量化數值包含實際出席率（30％）、質詢次數（35％）。其中，實際出席率是以議會直播畫面為準，另志工夥伴也以人工方式登記發言次數，並對重大議案揭發及有特殊事蹟的議員，給予額外的加分機制，並針對問政失真者有扣分機制。至於質詢態度良好與否也是評鑑標準之一，許多非理性、謾罵式的言語，反而會失分。

評鑑召集人劉秉叡表示，本期議員的表現可圈可點，大多數議員都有積極出席會議，並對於議案發表意見、認真質詢市府官員，為市民權益把關，展現台南市議會的合作與團結。相較於上屆的評鑑結果，整體而言是正向發展，出席與發言的次數較為穩定，雖有新任議員的質詢功力及程度仍需加強，例如質詢議題掌握和議題的理解，但也有相較老練的新任議員，對於整體議題的掌握與專業運用及深淺，令人非常驚豔。

不過，亦有部分議員對議題掌握的成熟度仍有待加強，有幾位議員十分認真出席會議，質詢次數也不在少數，但總質詢對專業議題掌握程度尚有待加強，對在地人文、環境議題也未能有太多關心，因此未獲選優質議員。