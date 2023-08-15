出身鹽水在地的營建署署長吳欣修（右四）及台南市長黃偉哲（右三）都到場祭拜、為工程順利祈福。（張毓翎攝）

台南鹽水武廟不僅是當地信仰中心，也是鹽水蜂炮的主廟，為了提供民眾更優質的道路空間與景觀，台南市政府向營建署爭取5224萬的經費，加上1147萬的自籌款，投入總經費6371萬元辦理「台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」，該工程可望在明年台南400系列活動、蜂炮活動前完工。

鹽水區公所表示，該工程主要改善金和路、北門路、武廟路等3條既有道路養護整建，以及武廟廟前廣場改善，並串聯鹽水國小、國中2所學校在金和路、北門路增設人行步道；另天空纜線整理及地下化和重新規畫北門路及金和路停車空間、植栽綠美化、周邊區域排水系統等多元工程項目，工程為210日曆天，預計明年初完工。

區公所今天辦理動土典禮，鹽水國中、月津國小、岸內國小等3校的廣東獅，以磅礡太鼓樂聲揭開序幕，場面十分熱鬧，出身鹽水在地的營建署署長吳欣修及台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員、蔡易餘、市議員沈家鳳、蔡育輝、王宣貿、趙昆原等人到場見證、祈福。

吳欣修說，鹽水武廟是當地居民長期的聚會、交流中心，每年的鹽水蜂炮活動，更是湧入大批外地遊客，期許周邊環境透過這次改善美化，讓鹽水這個重要「門面」帶來更多的嶄新風貌。

黃偉哲致詞時提到，地方宜居環境的打造，要由各種大小工程接力完成，「台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」是由內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」所核定補助，感謝中央的幫忙，希望能在明年初順利完工。