每年找牙醫檢查牙齒的同時，只要一個小動作，就有助於找出自己有無罹患心臟疾病風險？加拿大最新研究顯示，使用鹽水漱口取得的唾液樣本，就可辨識出心臟病發作、中風等心臟疾病最早期的徵兆。這項研究成果已發表於《口腔健康前線》（frontiers in Oral Health）。

英國《每日郵報》18日報導，加拿大研究團隊找了28名年齡介於18至30歲的受試者，讓他們使用鹽水漱口，以此收集受試者的唾液樣本加以分析，受試者也接受血壓與心血管系統的檢測。分析結果顯示，唾液中的白血球數量高，與手臂動脈擴張（flow-mediated dilation，FMD）不良有關。

FMD不良，代表血流通過動脈時血管擴張，若產生損傷，恐成動脈健康狀況欠佳的先兆之一，這種情況可能會導致心臟疾病發生。

研究團隊指出，唾液樣本有白血球存在代表牙齦發炎，此前已有研究顯示牙齦問題與心臟疾病有關。口腔發炎問題會經由牙齦入侵血流，影響動脈。

研究論文共同作者、多倫多大學研究人員葛洛高爾（Michael Glogauer）說，接受家庭醫師或牙醫師年度檢查時，可以把漱口當作檢測工具，操作簡單。

研究論文第一作者、加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）研究人員洪科勇（Ker-Yung Hong）說，學界開始發現口腔健康與心血管疾病風險之間存有更多關聯，即使風險跡象發生在年輕人身上，整體因應之道也能儘早實施。