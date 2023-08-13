水情趨緩，台南市新營區民治市政中心市民廣場的水舞區和戲水池，睽違將近1年後重新開放，水舞配合音樂演奏加上燈光效果，入夜後更有可看性，市府祕書處歡迎大小朋友把握暑假尾聲前來玩水、賞景。

以往暑假，新營區民治市政中心市民廣場戲水池及水舞區常見許多前來消暑民眾，不過在去年10月因應節水抗旱暫停開放，直到最近水情趨緩而重新開放。

為提供乾淨的戲水環境，市府祕書處上周進行測試、清洗水池及注水等作業；秘書處表示，兒童戲水池水不高，深度為20至30公分，另外每周定期清洗，確保水質安全，不過家長陪同小朋友前往戲水時，仍要隨時在一旁注意小朋友的安全。

至於水舞區表演部分，平日有5場，分別在上午10點、下午3點、晚上7點、8點和9點各1場，假日則有7場，再增加上午9點和下午4點時段；水舞區地面有裝設噴頭，所噴射出來的水柱搭配音樂演奏而呈現多種變化，且晚上在投射燈許多顏色燈光映照下，讓水舞表演變得更有可看性。