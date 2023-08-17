柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍（左二）說，希望政府官員能對本案選址不當重新檢討，並請能源業者立即撤案，讓住戶不用天天生活在恐懼中。（張毓翎攝）

能源公司計畫在台南市柳營區人和里設置儲能場，讓附近居民深怕發生爆炸等意外，危及健康安全，市議員蔡育輝、趙昆原17日一早陪同反儲能場的10名自救會成員前往市議會，向台南市長黃偉哲遞陳情書，表達反對的心聲；黃偉哲出面接下陳情書，並允諾會審慎評估民眾訴求，過程平和。

柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍說，這處儲能場緊鄰中油加油站，萬一發生儲能場發生火災，恐怕會一發不可收拾，希望政府官員能對本案選址不當重新檢討，並請能源業者立即撤案，讓住戶不用天天生活在恐懼中。

蔡育輝說，永康鹽行重劃區也有一件儲能場的案子，引起地方反彈，市議員陳秋萍在議會促撤案，後來業者同意遷移；市長黃偉哲是體恤民意的人，也希望柳營儲能場這件案子，市府能協助業者另覓地點設置。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地，規畫在柳營台糖副產品加工廠對面設置儲能場，面積總共5公頃；業者雖然合法申請設置，但當地鄉親不滿儲能場的審核過程不透明，也擔心設置後會危及民眾的居住生活，上周能源業者在地方開說明會向鄉親釋疑，最後雙方未取得共識。