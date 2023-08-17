大亞集團董事長沈尚弘表示，政府推動台電汰換饋線及強韌電網計畫，帶動電力線纜需求強勁，大亞目前被客戶追著跑，煩惱要將手中訂單如何準時交貨給客戶。漆包線應用在馬達及變壓器，這些民生及工業產品目前不是蓬勃發展而受影響，抵銷部分線纜需求殷切效益，大亞預期下半年本業與上半年持平或更好。

此外，大亞集團為擴張太陽能光電廠案場及儲能系統版圖，計畫斥資新台幣百億元以上，在中台灣建置總容量185MW漁電共生太陽能光電廠案場，預計2026年掛表，屆時累積總建置容量達500MW，依據台電對太陽能每1MW躉售價格580～600萬元計算，屆時每年電費收入29億～30億元。

儲能系統部分，大亞集團旗下志光能源獲經濟部能源局23.3MW光儲合一案場標案，在台南七股漁電共生太陽能光電廠附近建置全台最大建置容量的光儲合一案場，預計10月完工。大亞集團預期2025年儲能系統有機會上看100MW。