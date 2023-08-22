台南市長黃偉哲（左四）主持「祭魁星」祭典前與學生們合影。（曹婷婷攝）

今天是七夕，不少人拜月老求愛情，但很少人知道今天也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，最具代表性的赤嵌樓魁星爺每年吸引無數祈求考運的考生參拜，今天上午舉行「祭魁星」祭典，市長黃偉哲循古禮率30名學子祈求魁星爺護佑，「保佑每個學生考試都考100分」。

黃偉哲一早先到中西區開隆宮舉行台南獨有的「做16歲」成年禮，隨後再到赤嵌樓參與「赤嵌祭魁星」，他說，做16歲儀式象徵呵護台南子弟順利長大成人，祭祀魁星爺則是保佑大家考試順利、前途光明、功成名就，「今天來拜魁星爺的很多同學都還沒到做16歲年紀，但可以求考試100分、考第一名！」2名台南一中升高三的學生主動報名祭祀魁星爺，2人都說，明年要考大學了，希望可以獲得庇佑如願考好。

台南市政府文化局為推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，於8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭魁星」，每年七夕魁星爺誕辰這天也會依循古禮舉行「祭魁星」祭典儀式。

文化局指出，台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中以赤嵌樓魁星最具代表性，魁星是掌管學問、文運與考試的神祇，保佑學子考試順利、金榜題名，赤嵌樓供奉魁星每年吸引大量祈求考運昌隆的各地考生前來參拜，並設有祈福榜及2B魁星鉛筆供民眾擲筊求取，終年香火鼎盛，遠近馳名。

魁星爺誕辰祭祀祭品都有其特殊寓意，為祈求考運昌隆、金榜題名，祭拜與祈求功名相關的「毛筆」及「功名燈」，也以「包子、糕點、粽子」祭拜魁星爺，象徵「包高中」。祭典儀式結束後，文化局長謝仕淵也贈送參與學子一份含紅蛋、 2B鉛筆、平安米、紀念扇子、魁星餅等紀念品，祝學子「金榜題名、文運昌隆」。