台南登革熱確診病例今天新增106例，疫情以來首度單日破百，累計已達1961例，即將突破2000例大關，面對疫情嚴峻，疾管署署長莊人祥今天二度南下視察台南防疫。

台南今天新增106例，分別為安南區31例、東區21例、永康區19例、北區14例、南區10例、仁德區及關廟區各3例，中西區及歸仁區各2例，安平區1例，疫情多仍集中於安南區、東區、永康區、北區與南區。

莊人祥表示，今年登革熱病例數是近10年次高，僅次於2015年，尤其今年確診者約4成為60歲以上長者，目前已有2起死亡案例，特別提醒長者或有慢性病史者都是登革熱重症高風險族群，千萬不能掉以輕心，同時也籲請民眾配合市府防疫措施，徹底清除家戶內外孳生源，將登革熱防疫融入日常生活。

莊人祥今天前往防疫最前線，由市府副祕書長尤天厚、衛生局長蘇世斌及永康區長陳勝楠陪同深入疫情嚴峻的永康區，訪視砲兵訓練指揮部及鄰近高風險社區和學校等，了解目前防治概況，聽取地方意見及需求，並給予專業建議與指導。