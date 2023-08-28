高雄市大寮區後庄里登革熱群聚疫情截至27日已累計6例，為遏止疫情擴散，高雄市政府在28日進行大寮區後庄、中庄、忠義、江山4里聯合環境大掃蕩，由市府副秘書長陳盈秀率防疫團隊及大寮區里鄰長、志工針對高風險場域孳生源巡查、清除髒亂點。

陳盈秀副秘書長率防疫團隊執行地毯式孳生源檢查。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

大寮區後庄里於8月24日出現第一例確診案例，截至27日共5例確診個案。防疫團隊執行後庄里強制地毯式孳生源檢查、噴藥時發現疫情發生地區周遭的空地、騎樓堆置雜物及容器，已積水導致病媒蚊孳生，而鐵路沿線也存在為數眾多的髒亂點，將可能導致疫情快速擴散蔓延。為防堵疫情擴散，今針對後庄、中庄、忠義及江山里進行大規模社區防治工作。

高市府副秘書長陳盈秀表示，強烈颱風蘇拉颱風預計在本週三前後將帶來明顯風雨，請防疫團隊務必在週二前齊力落實社區髒亂點清除，完成緊急防治工作，也請市民朋友配合政府防疫措施，主動積極檢查住家室內外環境，唯有全體市民朋友重視並落實環境管理，才能有效防堵登革病毒入侵社區。此外，陳副秘書長也感謝里鄰長、志工及全體防疫人員協助維護社區環境，唯有全民共同合作，才能有效遏止疫情擴散蔓延。

積水容器孳生孑孓採檢。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，也請醫療診所如遇有疑似症狀病患，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。