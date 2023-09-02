近期降雨頻繁，對化學防治是一大挑戰。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南登革熱病例數飆新高，今天新增206例，再創單日新高，累計3427例；因應疫情擴大，區塊防治等化學防治如火如荼進行，國軍、衛生局等防疫人員每天疲於化噴，惟面對疫情煞不住，昨又有防疫人員險遭民眾持刀追砍，讓防疫人員直嘆心酸酸，「疫情到底何時結束」。

台南今日新增206例分布於安南區49例、東區39例、永康區35例、南區25例、北區21例、關廟區12例、安平區8例、中西區7例、仁德區及歸仁區各4例，新市區及安定區各1例。其中東區812例、788例、701例，疫情熱區病例數持續增加。

台南登革熱防治中心說明，病例數一口氣增加這麼多，主因是9月2日起台南市全市公告為流行區，原需採血送中央檢驗才判定的行政區病例數均於昨天呈現。統計從上月27日至今天，短短1周時間，已增加1094例。

市長黃偉哲說，面對疫情戒慎恐懼但，今年疫情遇上降雨、颱風等考驗，天公不作美，每次化學防治噴完藥就下雨，每次孳清過後就下雨，藥被沖走、樹洞又積水，一次次重來，昨天還發生民眾拒絕化學噴藥，持鋸子攻擊防治人員，在在增加登革熱防治困難。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌再次提醒，9月3日、4日有可能受到颱風影響，提醒民眾不要忘了居家防蚊措施。登防中心會隨著颱風狀況調整防疫措施，颱風過後，一切重新來過。

針對昨日安南區執行戶內化學防治時，發生民眾持刀意圖攻擊防疫人員，黃偉哲也再次強調，拒絕任何暴力行為，室內化學防治是因應登革熱確診病例的必要緊急防疫手段，請民眾體諒與配合，如拒絕、規避或妨礙，將依傳染病防治法第38條逕行舉發，並依同法第67條處6萬元以上30萬元以下罰鍰，絕不寬貸。