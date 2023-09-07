台南登革熱7日新增319例，防疫人員針對近期時有強降雨，社區產生相當多積水容器，呼籲民眾勤於清除積水，阻絕病媒蚊。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南登革熱7日新增319例，累計4703例，時隔8年再爆登革熱疫情，各界關注疫情還要燒多久？專家認為，今年疫情跟2015年病例趨勢圖相近，當年到第37周達最高峰，目前為第35周，高峰恐未至；台南市政府衛生局強調，總動員防堵疫情，希望疫情2周後下降而非上揚。

台南今天新增319例，分別為永康區67例、安南區64例、東區62例、南區38例、北區33例、中西區17例、關廟區13例、安平區10例、仁德區5例、佳里區3例、歸仁區及新市區2例、安定區、新營區及西港區各1例。

台南市衛生局統計，今年第35周（8月28日到9月3日）單周病例數破千，達1022例，2015年同期單周則飆破2000例，新增2084例，今年較當年病例數少一半，但發展趨勢雷同。

值得注意的是，以病例增加速度來看，2015年病例數最高峰是第37周，當時單周累計3416例，單日最高病逾700例，研判今年疫情還沒進入高峰。至於當年疫情則是到了第41周才出現反轉，從前一周的1614例降到1038例，到了第42周就下降到千例以內，只剩777例。

南市府衛生局指出，台南已提早啟動大區塊化學防治，本周起每周一到五出動150名國軍協助化學防治，希望能夠趕快控制疫情。

鑒於目前重症與死亡病例都增加，登防中心呼籲，登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受治療，死亡率高達20％以上，並舉一名住加護病房的個案為例，個案一出現發燒，在家吃退燒藥減緩症狀，拖了3天才去醫院，病況急轉直下，住進加護病房，呼籲民眾面對疫情不可大意。

由於疫情嚴峻，衛生局所人員每天白天支援登革熱化學防治工作，晚上仍要加班辦理其他公共衛生業務，人力捉襟見肘，衛生局號召退休人員與台灣公共衛生促進協會會員台南本土登革熱共同組成「台南市登革熱衛教宣導團」，今日正式成軍，加入第一線協助執行衛教宣導相關業務。