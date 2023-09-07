桃市消防退休教官吳三鴻受邀水域救生訓練，經驗傳承年輕消防員。（桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

夏季民眾喜歡戲水，桃園市今年7月在復興區曾發生國中學生戲水溺斃意外，為了在水域活動發生意外時，能在第一時間搶救寶貴生命，桃園市消防局圳頂分隊於今、明2天，特別邀請水域救援專長的退休教官吳三鴻，手把手傳授執勤相關經驗及動力救生艇操作技巧，期盼強化消防人員水域救援能力，保障民眾安全。

桃市消防局第四大隊指出，動力救生艇為充氣式橡皮艇搭載具有推動推進能力的發動機，適用於沿岸救生的動力小艇，優點為救援速度快、救援效率高，操作動力艇執行任務時需具備相當的熟練度，著重於個人操作技巧與判斷能力，特別邀請具有教官資格且經驗豐富的吳三鴻親自教授，傳遞寶貴經驗。

一行人在大漢溪岸中庄調整池舉辦相關救生演練，吳三鴻表示，透過熟悉地形環境讓意外發生時能快速啟動救災，有條不紊地展開行動，這次也由教官團隊採隨艇1對1指導操作，分享操艇技巧細節，還有往例經驗分享，相信對於救援品質定能有所提升。

消防局除了加強水域巡查頻率以外，同時也希望水域主管機關加強示警圍阻措施，也呼籲民眾避免前往危險水域，選擇合法且具有救生員的場所讓安全更有保障。