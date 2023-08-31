國民黨高雄市議員白喬茵近來猛轟造價1.6億、有「最美魚市場」之稱的高雄市鼓山魚市場人氣冷清等相關問題，並為此與民進黨立委趙天麟多次槓上。沒想到魚市場的臉書粉專今突（31）日發文宣布，市場將「調整櫃位」，9月4日起暫停營業。

白喬茵近來多次質疑，魚市場的客人太少且造價太貴，引來趙天麟反嗆「國民黨為政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊」，並呼籲，2024用選票抵制國民黨選將。

而白喬茵27日也在臉書表示，「趁假日人潮最多的下午又走了一趟1.6億鼓山魚市場，人潮比平日多一點點點點，某攤老闆跑出來請我們吃東西，說他們比起其他間攤商生意算不錯的，話鋒一轉竟然爆了個料：「有些店家最近不能開是因為屋頂在整修，因為會漏水……」

鼓山魚市場臉書粉專今發文表示，為調整櫃位，市場預計於9月4日起暫停營業，並以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，鼓山魚市場並強調，將會儘快以最新最好的型態、再次和大家相見，「請大家拭目以待」。