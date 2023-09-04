政府積極推動「2030雙語政策」，讓學科都能在英語環境下學習，增加學生競爭力，卻反而製造反效果。有家長協會理事長表示，不少家長、老師都持反對意見，他表示應該朝「生活英語」方式推動，而非「英語授課」影響學習，並且有家境優渥家庭放學後會請家教、上補習班，更加拉開差距、另有偏鄉師資不足等問題；市議員指出，需定期問卷檢視師生學習效果，並透過遠端視訊方式，彌補偏鄉師資不足。

為提升學生英語能力、競爭力，政府推動「2030雙語政策」，讓學生上學科時，都能有相對應的英語環境，但卻傳出不少學生因英語聽不懂，不僅英語沒學好，還出現學科學習效果不彰等問題。

「反對如新加坡、菲律賓等西化方式！」高雄市各級學校家長會長協會理事長張簡智鵬表示，當時政府要推雙語政策，許多家長、老師都持反對意見，因像是生物等偏向理科的科目，英語上的專有名詞艱澀難懂，用英語授課反而影響學生學習。

張簡智鵬指出，應該將英語更加生活化，朝「生活英語」方面推動，並且讓學生們都能開口說英語，更能提升英語程度。

而雙語政策是否會增加貧富差距、深化階級，並因偏鄉資源不足，更加深城鄉差距？張簡智鵬回應，目前雙語教材各校差異不大，但學生之間有會差距，主要還是優渥家庭會替小孩請英語家教、上英語補習班。

而針對偏鄉資源不足問題，他表示目前偏鄉資源都會有企業、公益團體贊助，教材上較不缺乏，但師資上出現不足，主要都以偏鄉交通、生活機能不便，導致老師意願度不足，鮮少老師到偏鄉教書。

市議員黃柏霖指出，避免雙語政策出現貧富、階級差距，除了落實教育外，也要定期向師生做問卷調查，反饋教學成果，並輔導學習較差的學生；偏鄉短期無法改善生活便利性，可採遠端授課方式，補足師資不足。