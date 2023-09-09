為推廣閱讀，台灣師範大學自108學年度起迄今已舉辦連續4屆「科普閱讀力大賽」，今年度參賽學校擴充至香港，港台兩地共吸引525所中小學參加，學生在賽期半年間，整體平均閱讀18.5本書，至於閱讀喜好則以「植物／動物」、「生態／生命科學」及「天文地科」為前3大熱門類型。

「科普閱讀力大賽」共包含前測、閱讀任務、後測3大階段。競賽組別以國小3年級至高中1年級，共分為7個組別。

「科普閱讀力大賽」計畫主持人、台師大副校長宋曜廷表示，今年度比賽擴大至海外辦理，參賽學校涵蓋香港及台灣台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、花東等21縣市，報名人數較上屆成長2倍，共525校數參加，累計達1萬2000多人報名參賽，並採實體與線上兩種施測方式，於5月份圓滿完成賽事。

在比賽成果方面，台師大表示，4000餘名參賽者於3個月內共完成3萬9821本的書籍評量，其中約2萬7432本為摘要評量題；整體參賽學生平均閱讀本數為18.5本。

而在全體學生選書喜好方面，台師大指出，以「植物／動物」、「生態／生命科學」及「天文地科」為3大類熱門選讀類別。至於整體文章閱讀成果上，活動期間參賽者共完成3萬954篇文章評論；整體參賽學生平均閱讀本數為17.7篇，至於閱讀喜好則以「數學」、「植物／動物」、「醫藥心理」為前3大熱門類型。

報名全國賽7年級組並取得第3名的花蓮縣立國風國中賴宣頤同學表示，參加兩屆比賽，閱讀能力跟閱讀書籍廣度都有進步。前測時很多文言文題目都看不懂，但比賽時看了很多書，後測時在閱讀上幾乎沒有問題。

參加區域賽東區8年級組並成為第4名的台東縣立東海國中周詠璇同學則說，競賽書籍讀後評量的「摘要題」與會考題目類似，都是先閱讀長文後找出重點，參加比賽有助於訓練關鍵抓取考題的能力。

為增強學子的閱讀動機，今年「科普閱讀力大賽」更擴增舉辦「閱讀拉力賽」試辦賽，將108新課綱所推廣的探究式閱讀，以及國際閱讀素養所重視的創造性閱讀融入賽制，而參賽對象為國小高年級學生，共24個組別參賽，探究主題為「生活中的剩食及廚餘該如何處理？」比賽已於7月順利完成。

擔任「閱讀拉力賽」評審的國家教育研究院副研究員陳茹玲提到，這項比賽能夠掌握參賽學生在閱讀與探究的歷程變化，且對於學生組織整合能力及發表能力的訓練具有實質的幫助。

陳茹玲說，參賽組別在成果呈現上，除利用醜蔬果製作成果汁或實地到便利商店購買即期品，亦有參賽組別至吃到飽餐廳，選擇自己適量的餐點以減少食物浪費，極具趣味性與教育意涵。參賽學生將在閱讀拉力賽過程中所收穫的知識與成果，以積極的行動在生活中充分展現，實踐社會責任。