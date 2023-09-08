山崎國小教師顏士弦帶領山崎國小籃球隊，一路衝進全台賽事，更拿下季軍好成績。（顏士弦提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣山崎國小教師顏士弦除了是體育老師，也是校隊籃球教練，他成功將山崎籃球隊拚上全縣冠軍寶座，更在去年打進全國賽，創下全國國小籃球錦標賽季軍的驚人奇蹟，但在教學現場上，他也著重鼓勵落後的孩子，幫助學生挑戰自我、達成目標。

甫獲新竹縣特殊優良教師的顏士弦表示，去年曾有一名棉花糖女孩轉學到他班上，女孩在原本學校遭受霸凌等不平等對待，讓她相當沒有自信，尤其體育課更是讓她無比憂慮，但顏士弦鼓勵她，只要跟自己比較，有進步成績就能拿優等。

在班級經營上，顏士弦要求學生們態度正向，不允許嘲笑他人，該名女學生也漸漸愛上體育課。直到體適能測驗時，他發現該名學生無力完成800公尺測驗，跑不到1圈便體力透支，跌坐在地。

顏士弦表示，該名女學生非常賣命在一開始就往前衝，但身體狀況實在無法承受，甚至跌倒後便再也爬不起來，崩潰痛哭的模樣也讓他相當心疼。但顏士弦也看出該名女學生的不甘心，在正式測驗時，他想出一個好方法，建議她先走完3圈，再奮力跑最後1圈。

果然該名女學生越走越有信心，走到最後1圈，還有充沛的體能，便邁開步伐在最後1圈就開始用跑的，意志力帶著她衝向終點。顏士弦表示，看著學生氣喘如牛、雙腳已無法聽使喚，正要為她喝采的時候，她又哭了，只是這次她感動得哭了。因為從來沒有測驗成績的800公尺，這次有了漂亮的結果。

該名女學生畢業時，特地送上一束鮮花，並感謝顏士弦對她的鼓勵，是她認識最好的體育老師，她會一直記得。顏士弦說這件事也讓他印象深刻，他也讓教育不僅僅是知識的傳遞，更是關懷和啟發的過程，成為學生生命中的引路人，幫助他們找到自己的光芒。

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