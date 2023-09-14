今網智慧科技股份有限公司與財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會，14日分別在北屯區文昌國小與四維國小舉行「智生活清寒獎助學金」頒發活動，共捐助北區、北屯區共24所國小弱勢學生獎助學金共48萬元，希望減輕經濟負擔，努力向學。

今網智慧過去20年多年來致力於社區服務，營運據點從台中擴及全台六都，提供7500棟社區，從最早的今網寬頻到如今的智生活社區服務平台，都提供社區安心、便利、尊榮的服務。

今網智慧也積極投入公益，這次攜手彩雲社會福利慈善事業基金會，在立委莊競程媒合下頒發「智生活清寒獎助學金」，捐助北區、北屯區共24所國小弱勢學生獎助學金共48萬元。

「智生活清寒獎助學金」頒發活動，14日分別在北屯區文昌國小與四維國小舉行，文昌國小校長吳嘉賢、四維國小校長黃翠琴代表受贈，他們皆表示，學校位處市區，往往讓外界誤以為各項資源豐富、不餘匱乏，其實，也有弱勢家庭小朋友，需要各界愛心幫助，感謝莊競程、今網智慧、彩雲基金會沒有忘記他們，獎助學金對弱勢學生幫助很大，可減輕經濟負擔。

對於優質企業創業有成，不忘回饋鄉里，莊競程、曾朝榮致詞時，都表敬佩與肯定。莊競程說，這次企業捐助北區7所、北屯區17所，共24所國小弱勢學生獎助學金，非常有意義，除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，更期許藉獎助學金的發送，讓學子感受社會的溫暖與愛，將來有能力時，也可以回饋社會，傳承愛心。