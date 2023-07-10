為幫助苗栗縣清寒學子，苗栗縣議會議長李文斌設立的「阿斌哥大愛協會」訂定助學金實施計畫，10日再度攜手民間單位共同捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，幫助家境清寒、家庭遭遇重大變故的學生，將有145所國中小學、近400位學生受惠，盼藉此拋磚引玉，讓更多善心人士加入，共同關懷清寒學生。

議長李文斌2009年創立阿斌哥大愛協會，持續捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐等服務，迄今已在銅鑼、南庄、後龍等12個鄉鎮市成立據點，2016年起辦理阿斌哥大愛協會助學金實施計畫，從照顧老人擴及到清寒學子。

李文斌7年來攜手民間企業、愛心單位，每年捐贈100萬元助學金，由縣府教育處統籌，每年上、下學期發放助學金，國中清寒學生每名3000元、國小清寒學生每名2500元，迄今已經數千人次弱勢學生受惠。

阿斌哥大愛協會10日再度攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司及今網智慧科技股份公司，捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦代為受贈。

李文斌說，阿斌哥大愛協會成立10多年，從照顧獨居老人、捐助弱勢家庭喪葬費，到現在助學計畫，就是希望成為清寒學子的後盾，讓他們在求學之路無後顧之憂。

鍾東錦表示，很感謝李文斌從擔任議員到現在一直無私奉獻，照顧弱勢族群，期盼他們的公益善舉，能喚起社會大眾對弱勢學生的關注。