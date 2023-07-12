7月適逢頭份市為恭醫院與中國醫藥大學攜手策略聯盟屆滿週年，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海特別給予為恭醫院所有同仁肯定及鼓勵，院長李文源表示，提升苗栗縣的醫療能力及品質是建立策略聯盟的重要目標之一，在為恭醫院與中國醫藥大學相互合作下，苗栗中港次區域就醫人數成長率達3成，達2萬多人次，急診轉出率逐步下降至0.8％以下，提升民眾對在地醫療的信心，也讓苗栗鄉親擁有醫學中心級的醫療資源以及服務。

自去年7月策略聯盟開展後，為恭醫院逐步投入醫療設備提升及醫療環境工程改善，金額近億元，另全面導入醫療資訊系統，為提升重度急救處置能力，更換急診超高速電腦斷層儀(CT)、引進第二台全身磁振造影(MRI)，並於本月7日正式啟用。為改善苗栗縣醫療資源不足情形，積極強化醫療專科，持續引進神經外科、大腸直腸外科、骨科、脊椎外科、心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、血液腫瘤科、眼科、新生兒科等17專科近50位優秀醫師加入，朝心、腦、急、重症精進發展，回應民眾醫療及照護需求，厚實苗北地區醫療服務量能。並於締結策略聯盟的同年8月成立中醫科，提供連貫性、全面性之中西醫整合照護，至今已服務近3萬人次。

不僅如此，為恭醫院持續推動智慧化醫療照護，與國家衛生研究院、工研院合作建置慢性疾病風險評估資訊平台之發展，以及提供偏鄉南庄遠距醫療服務。同時與台中榮總合作「偏遠地區遠距醫療建置計畫」，並與中國醫藥大學附設醫院合作「創新整合跨層級照護模式計畫」，針對急性腦中風重症病人，強化照護品質。

院長李文源尤其重視急重症緊急醫療能力。持續推動「分級醫療雁行計畫」政策，擔任主責醫院連結竹、苗上百家醫療院所，規劃「急性冠心症、急性腦中風」區域聯防模式，轉診優化專案，提升頭份、竹南地區醫院轉診合作效率，讓民眾獲得連續及完整的醫療照護及生活照顧。未來規劃參與衛福部「幼兒專責計畫」，將推派五位兒科醫師加入計畫，提供幼兒專責照護服務，發展以家庭為中心的幼兒專責醫師制度。

為恭醫院與中國醫藥大學攜手滿週年，未來將持續深度鏈結，創造合縱連橫最佳附加價值；建立優質安全的友善醫療環境、培養及遴聘優秀的專業人才、提供醫學中心水準的特色醫療服務、建構具經營績效的策略聯盟體系，以及發展人工智慧醫院優化醫療服務與照護品質等五大面向，並肩負「救急、救腦、救心、救命」的使命，共同攜手共創未來，實踐永續經營。