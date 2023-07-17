夏日炎炎，高雄市政府農業局相準手搖飲市場，攜手在地業者「三分春色」推出「鳳梨果粒紅茶」、「鳳梨椰香冰沙」及「鳳梨可爾必思」等3飲品，全部使用高雄首選優質鳳梨製作，即日起在全台85家門市同步上市。

農業局表示，這次與在地「三分春色」業者合作，希望藉由業者遍及全台的各門市，一起推廣高雄的優質鳳梨給民眾。業者選用高雄首選鳳梨與冷凍果丁混和出多重口感，搭配各式茶飲研發出「鳳梨果粒紅茶」等3種飲品，滿足不同味蕾的消費者。

全台鳳梨收穫面積約為7185公頃，而高雄鳳梨面積約1000公頃，佔全國13％，是全台第4大鳳梨產區，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區。為舒緩盛產期的產銷壓力，農業局積極媒合農民團體及食品加工廠，做鳳梨冷凍截切加工，將鳳梨去皮後，切成容易入口的大小，再以先進的冷凍技術保存鳳梨果丁，不僅延長鳳梨的廚架壽命，更能保留新鮮鳳梨的風味及營養。