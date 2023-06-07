38歲賴姓女子在社交平台上認識一位自稱「美國軍醫」的Allen，2人相談甚歡不久後，賴女就被Allen的溫柔體貼征服、墜入愛河，沒想到Allen卻稱自己在南非出差時發生車禍，急需100萬元的醫藥費，讓深愛他的賴女馬上奔赴銀行匯款，但行員驚覺有異報警處理，警方到場時以「詐騙經驗談」讓劉女信服，馬上從愛河爬出，成功守下100萬元。

賴女5日奔赴銀行要匯款100萬元，行員驚覺有異報警處理，警方到場時，賴女表示自己是要匯款給社交平台上認識的美國軍醫Allen，Allen表示自己在南非出差時出車禍，但因父母務農維生無法提供醫療費，要求賴女幫忙。

被溫柔體貼Allen征服的賴女，馬上奔赴銀行要匯款，不過遠在國外的Allen卻要賴女匯款至台灣友人的台灣帳戶，再此帳戶轉帳至其他的境外帳戶，而在愛河裡散發粉紅泡泡的賴女也沒察覺有異，依然前往匯款。

行員發現對方帳戶已被列為警示帳戶，立刻通知警方到場，溫柔的女警在好說歹說下，又將詐騙經驗談提供給賴女，賴女才將愛的贊助收回口袋，成功守住100萬元。