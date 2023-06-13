美國德州一名女子在家中院子除草時突然中毒，舌頭甚至腫了起來，讓她無法說話，手臂還感覺被火燒一樣劇痛，嚇得她趕緊就醫，發現是因為碰到有毒植物毒堇(Poison hemlock)，若不小心誤食，可能在2小時內就毒發死亡。

據《Houston Chronicle》等媒體報導，來自在德州蘭開斯特(Lancaster)的女子肯茲(Kenzie Kizer)，近日在臉書發文，透露自己周末在家中整理院子時，因為接觸到有毒植物，整個人立即出現不舒服症狀，她透露，當下手好像著火般，她先跑去洗了個澡，結果一個小時後舌頭開始腫脹，皮膚有灼熱感，開始講話不清楚，頭暈目眩，意識開始不清，人甚至在顫抖。

女子發文提醒大家小心有毒植物。（圖／翻攝自推特）

肯茲就醫後被證實她誤觸到毒堇，所幸她第一時間跑去洗澡，有助於減輕毒素，當地報導也指出，毒堇在當地生長很普遍，白色小花的外型看起來無害，但其實很危險，若人或動物不小心誤食，通常在2到3小時內就會毒發身亡。

據植物專家表示，毒堇最危險的地方在於外觀看起來和可食用植物十分相似，「它的根部與葉子看起來都與歐芹很像，另外也和野生胡蘿蔔十分相似」。肯茲事後也將毒堇的照片分享在網路上，希望能提醒大眾，看到類似樣貌的植物要特別小心。

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