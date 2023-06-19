中華民國幼教聯合總會18日發出聲明籲暫停教保人員對學童餵藥行動，對此，新竹市政府教育處表示，竹市還未聽聞，但中央本來就有用藥標準，尊重幼教人員的決定；竹市有幼教團體也表示尚無接到幼教人員跟進拒餵藥，會依中央用藥規定辦理，目前家長反應也還好。

市府教育處指出，目前還沒有接到有幼兒園反應或串聯要拒餵藥，也還沒有聽說有教師要跟進，不過這是各幼兒園的權責與教師自己的決定，中央本來就有一套用藥規定與標準，會尊重各幼兒園與教師的決定。

幼教團體也表示，用藥本來就有相關規定，目前了解大都遵循中央的用藥規定，暫時還沒有聽說有拒餵藥的行動，而一般家長也信任幼兒園及教師，目前還是會依中央規定辦理。

1位有兩個學齡前孩童的媽媽表示，大多數家長還是不認為會有餵毒情事，且一般選擇信任幼兒園與教師，中央應從藥品的源頭去查清楚。她並坦言，若老師在園內不餵藥，確實會讓家長傷透腦筋，如果真有全國串聯拒餵藥，那以後孩子若生病，就得自己中午請假跑一趟幼兒園自己餵了，很不方便，因此，家長們都仍相信幼兒園與教師的。