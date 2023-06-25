IVE成員李瑞（左起）、安兪真、秋天、Rei、Liz、張員瑛亮麗登場。（孫伊萱攝）

韓國新生代女團「IVE」出道近2年多人氣紅不讓，首次來台便在台北流行音樂中心一連舉辦2場「The Prom Queens」粉絲演唱會，共吸引8600名歌迷到場，今（25日）是演出第2天，6位成員特別換上與前1天不同的造型，安兪真更表示為了台粉特地綁了雙丸子頭，俏皮說「我是你們的小籠包」。

成員們也一一用中文和粉絲打招呼，Liz邀請粉絲，「我們一起玩吧」、李瑞大讚「DIVE（官方粉絲名），最棒」、張員瑛則說「想我了嗎？我也」、秋天也直呼「好想你們」、Rei 不忘帶動現場氣氛高喊「準備好了嗎」，不過她也被眼尖的粉絲發現右手肘和右膝貼上了OK繃，似乎是受了點小傷。

IVE今把包括〈After Like〉、〈LOVE DIVE〉、〈I AM〉、〈Kitsch〉等出道以來的所有破億神曲都表演了一遍，在遊戲環節中，她們也透露此次台灣行，品嘗了珍珠奶茶、小籠包、雞排等美食，「都非常好吃」，現場粉絲反應也相當熱烈，從介紹影片開始就尖叫聲不斷，男粉的怒吼更是響徹全場。

台灣DIVE也精心為IVE規劃一系列的應援，除了手機燈海外，第2天的排字更是直接以「IVE FOREVER」，表達會永遠支持，成員們看到壯觀的排字畫面後，也甜蜜回應「DIVE FOREVER」，並提議全場大合照，張員瑛更讚「這應該是世界上最漂亮的照片了」，不忘再用中文喊「漂亮」。