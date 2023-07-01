吳慷仁日前被女網友在粉絲專頁「靠背影視2.0」匿名影射慣性劈腿，直指演藝圈都是他的後宮，吳慷仁日前發文駁斥後，今（1日）則再發文：「是的，心裡多多少少還是很不舒服...」，表示全不理解為何要有針對性的文字，表示必要時會採取法律途徑，「因為努力當一個演員那麼久，沒什麼特別，就好好認份的當個演員而已」，吳慷仁也強調：「真心覺得『善良不該是被欺負的理由』，沒做過的事還是要替自己反駁，請法律背書」。

吳慷仁遭影射亂搞後，他先回應網友「不擔心」、「感覺像是被metoo」，接著暗諷網友寫的是「發夢文」，並發千字文反擊，列出爆料文爭議，包含「沒有證據，只有感受」、「爆料文提不出2人相處證據」、「話術老派」，並針對愛約炮、和影響劇組選角一一反擊，強調「雖然我沒有很高尚，但算有潔身自愛。」

事隔3天後，吳慷仁今第三度發文：「是的，心裡多多少少還是很不舒服...」，強調他生活中沒有爆料文存在的人物，吳慷仁認為，真正願意站出來的Me Too受害當事人，他們跨過傷痛的勇氣，未料卻演變成遭有心人士用針對性的文字挑撥，讓他直呼：「我不理解…非常不理解。」

吳慷仁表示，必要時會採取法律途徑，「因為努力當一個演員那麼久，沒什麼特別，就好好認份的當個演員而已」，他強調：「真心覺得『善良不該是被欺負的理由』，沒做過的事還是要替自己反駁，請法律背書」。吳慷仁說，網路上留言還是找得到人的，每個人都要對自己說過的話做過的事負責。

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